Poliisi Rauman turmasta: Kuumuus ja liekit estivät uhrien pelastamisen muutamassa minuutissa

mukaan mitään ei ollut tehtävissä Rauman auto-onnettomuuden estämiseksi. Onnettomuudessa auto syttyi tuleen ja auton kyydissä olleet kolme nuorta menehtyivät.Lounais-Suomen poliisin mukaan hälytys onnettomuudesta tuli poliisipartiolle nopeasti.Hätäkeskus sai tiedon keskiviikkoiltana kello 23.31. Ilmoituksen mukaan henkilö on ajanut ulos Kodisjoentiellä.Poliisipartio oli paikalla kuusi minuuttia tehtävän saamisesta.– Ulosajanut henkilöauto oli jo täyden palamisen vaiheessa eikä auton lähelle pystynyt menemään kuumuuden ja liekkien vuoksi, poliisi raportoi tiedotteessa.Poliisin tiedossa oli tehtäväpaikalle mennessään, että autossa oli kolme ihmistä ja että auto on tulessa.Poliisin mukaan onnettomuuspaikalla oli sivullisia. He kertoivat, etteivät he olleet nähneet auton ulosajoa.Sivulliset kertoivat poliisille, että auton sisällä on kolme ihmistä eikä kukaan päässyt poistuman autosta.Poliisin mukaan yksi sivullisista oli yrittänyt pelastaa autossa olleita siinä kuitenkaan onnistumatta.saapui nopeasti poliisin jälkeen paikalle. Palomiehet ryhtyivät sammuttamaan palavaa autoa. Uhrien pelastamiseksi ei ollut mitään tehtävässä.Poliisin paikkatutkinnassa selvisi, että auto oli ajanut Kodisjoentietä Rauman suunnasta. Auto oli suistunut luisuun suoran tieosuuden jälkeen oikealle kaartuvassa mutkassa. Auto oli luisunut pientareen reunalle, jossa se oli törmännyt betoniseen ojarumpuun ja puihin.Auton vaurioista ja suistumisjäljistä poliisi päättelee, että ajo ajoi ylinopeutta. Kyseisellä tieosuudella on 80 km/h -nopeusrajoitus.Auton syttymissyy ei ole vielä poliisin tiedossa.Autossa oli poliisin mukaan kolme täysikäistä nuorta miestä. Poliisin käsityksen mukaan uhrit olivat keskenään tuttuja. Uhrien omaiset on tavoitettu.Poliisilla on käsitys ajoneuvon kuljettajasta. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksina.