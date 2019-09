Puolustusvoimat lasautti ilmaan 30 000 kiloa A-tarvikkeita – katso video ja laita äänet päälle 23 sekuntia lieskojen jälkeen

Kotimaa

Puolustusvoimat lasautti ilmaan 30 000 kiloa A-tarvikkeita – katso video ja laita äänet päälle 23 sekuntia lie

Katso video räjäytysleiriltä yllä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leiri vaatii kovaa fyysistä kuntoa

Mitä leirillä räjäytetään?









Pamauksen näkyvyys ja kuuluvuus riippuu säästä