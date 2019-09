Surmatun naisen vierestä heränneellä miehellä vain hataria muistikuvia illan kulusta: ”En ole varma, oliko asunnossa yksi vai kaksi naista”

Kotimaa

viimekesäisestä taposta lyhyen aikaa pidätettynä ollut mies kertoi käräjillä, miten hän muistaa surmayön tapahtumat.Mies oli tekopaikalla heinäkuun 7:nnen päivän aamuna, jolloin laihialainen 60-vuotias nainen löytyi kotoaan kuolleena. Mies oli juovuksissa, ja hän kertoi olleensa vahvassa humalassa myös edellisenä iltana.Syyttäjä rakensi maanantaina oikeusistunnossa tapahtumakaareksi seuraavaa: Syytetty, 47-vuotias laihialaisnainen, oli tappanut tukehduttamalla rakastajansa vaimon ja tavannut sen jälkeen tekopaikan ovella tai pihalla juopuneen miehen. Tämä oli tullut paikalle kysymään kyytiä, koska uhrin mies on taksikuski.Tavattuaan miehen syytetyn väitetään keksineen lavastaa hänet syntipukiksi. Nainen kehotti miestä menemään surmatun naisen viereen nukkumaan, minkä jälkeen hän sulki välioven ja rikkoi ulko-oven ikkunan. Näin hän sai tilanteen näyttämään siltä, että taloon olisi murtauduttu.Uhrin mies löysi vaimonsa heidän kotinsa sängystä kuolleena aamuviideltä. Humalainen mies oli edelleen paikalla, ja poliisi otti kiinni molemmat paikalla olleet miehet.Mies oli nukkunut yönsä nyt kuolleena löytyneen naisen vieressä. Hän kertoo heränneensä hieman ennen kuin aviomies tuli kotiin. Edellisen illan ja yön muistikuvista hänellä on vain hataria muistikuvia.Kun mieheltä poliisikuulusteluissa ja käräjäoikeuden istunnossa kysyttiin, muistaako hän tavanneensa asunnossa talon rouvan vai myös jonkun muun, hän ei ollut varma. Aiemmin kuulusteluissa hän kertoi arvelevansa, että paikalla täytyi olla joku muukin kuin uhri, koska tappo oli tapahtunut.mieheltä kysyttiin toistuvasti eri tavoin, oliko naisia yksi vai kaksi. Hän ei ollut varma. Hän ei muistanut sitäkään, mitä naisella oli yllään.Hän kertoi, että joku avasi hänelle oven, ja että oven lasi ei ollut hänen muistinsa mukaan silloin rikki. Tästäkin hän oli välillä epävarma.Mies ei myöskään pystynyt varmaksi muistamaan, oliko hänet taloon päästänyt ihminen nainen vai mies. Naiseksi hän tätä kuitenkin enimmäkseen arvioi.Mies kertoi, ettei tunne entuudestaan uhria eikä syytettyä. Heidän ulkonäkönsä poikkeaa toisistaan huomattavasti jo kooltaan.Mies on todennut aiemmin ja vahvisti nytkin, että hänen muistaakseen talossa ollut nainen oli hänen mittaisensa. Uhri oli hieman yli 160-senttinen, ja syytetty lähes 180-senttinen.Mies toisti kertomuksensa siitä, että ihmetteli sängyssä maanneen naisen näyttäneen huonovointiselta. Se ihmetytti häntä, koska muistinsa mukaan hän oli keskustellut naisen kanssa myöhään illalla. Kuitenkin hänellä oli muistikuva naisesta makaamassa sängyssä kädet oudosti sivulle sojottaen. Mies näytti oikeudessa, millainen uhrin asento oli.Mies ei missään vaiheessa pystynyt varmaksi kertomaan varmuudella, oliko naisia asunnossa yksi vai kaksi.Laihian tappoa käsitellään paraikaa Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa. Ilta-Sanomat seuraa istuntoa paikan päällä.