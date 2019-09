Kotimaa

Laihian taposta syytetty oikeudessa: ”Mies puhui vaimolle yhtä, tyttärelleen toista ja minulle kolmatta”

heinäkuussa tapahtuneesta naisen taposta epäilty laihialaisnainen todisti torstaiaamuna Pohjanmaan käräjäoikeudessa.Hän kertoi oman näkemyksensä tapahtumien kulusta sekä hänen ja surmatun naisen aviomiehen suhteesta.Nainen kertoi, että heidän suhteensa alkoi vuonna 2015 ja muuttui nopeasti kiinteäksi. Joulukuussa 2016 nainen muutti Tervajoelta Laihialle perheessä tapahtuneiden ikävien asioiden takia. Hän halusi vaihtaa paikkakuntaa, ja mies oli jo tuolloin sanonut, että haluaa viettää loppuelämänsä naisen kanssa. Siksi nainen valitsi Laihian uudeksi asuinpaikkakunnaksi itselleen ja kuudelle nuorimmalle lapselleen.Mies oli edelleen naimissa, mutta sanoi naisen mukaan, että tämä suhde on parasta, mitä hänelle on tapahtunut. Hän antoi ymmärtää, että taksikuskin ammattinsa takia hänen on asuttava kotona.Mies lupasi syytetylle useita kertoja jättää vaimonsa ja aloittaa yhteisen elämän kunnolla naisen kanssa. Nainen kertoi myös keskustelleensa miehen aviovaimon kanssa tilanteesta, ja tämä oli ollut hänen mukaansa kiltin, empaattisen ja ymmärtäväisen oloinen.– Hän sanoi, että ei syytä minua mistään, ja että heidän suhteessaan ei ole ollut pitkään aikaan mitään. Toisella kerralla hän kertoi, että ei missään nimessä halua olla meidän suhteemme tiellä.Syytetty kertoi myös ihmettelevänsä, millaisen kuvan uhrin aviomies on antanut heidän suhteestaan omissa lausunnoissaan.Hänen mukaansa mies oli vakuuttanut hänelle monta kertaa, että kaikki järjestyy. Mies oli myös ollut innokas tarkastelemaan erilaisia talovaihtoehtoja yhteiseksi kodiksi.– Eräässäkin talossa oli tuijat pihalla, ja hän sanoi, miten voi jo nähdä minut laittamassa niihin jouluvaloja.ihmettelee myös, että mies on hänelle käyttänyt tytärtään syynä siihen, että ei saa erottua vaimostaan. Hän ei omasta mielestään ole pakottanut miestä muuttamaan luokseen tai asettanut aikarajoja muuttamiselle. Hänen mukaansa myös miehen aviovaimo oli turhautunut tilanteeseen, jossa mies ei tehnyt ratkaisua.– Varatun miehen kanssa oleminen on vastoin omia periaatteitani. Laihia on pieni paikka, ja olisin halunnut muuttua näkymättömäksi, kun kaikki tiesivät asiasta. Miehen vaimo koki sen myös nöyryyttäväksi ja halusi ratkaisua. Hän sanoi, että haluaa miehen muuttavan pois kotoa.47-vuotias syytetty kuvaa nyt entistä rakastajaansa ”pelimieheksi” sillä perusteella, mitä hänestä on viimekesäisten tapahtumien jälkeen paljastunut.– Mies on sanonut vaimolle yhtä, tyttärelle toista ja minulle kolmatta. Hän tuntuu hallinneen hyvin kahden naisen pyörittämisen.Naista syytetään taposta, josta vähimmäisrangaistus on kahdeksan vuotta ehdotonta vankeutta.Nainen tapettiin kuolinsyytutkimuksen mukaan tukehduttamalla. Hän kuoli kotonaan Laihialla viime heinäkuussa. Hänen miehensä löysi hänet kuolleena sängystään tultuaan aamuviideltä töistä kotiin.