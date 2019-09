Kotimaa

Nokian Renkaat aloittaa yt-neuvottelut – 50 työntekijää voi saada lopputilin Nokian tehtaalla

Nokian Renkaat aloittaa yt-neuvottelut – 50 työntekijää voi saada lopputilin Nokian tehtaalla

5.9. 10:19

Neuvottelut koskevat yhtiön Nokialla sijaitsevan tehtaan tuotantoa, kunnossapitoa sekä tuotantoon liittyvää toimintaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nokian Renkaat aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Arvioitu henkilöstön vähennystarve on noin 50 henkilöä, yhtiö tiedottaa.



Neuvottelut koskevat yhtiön Nokialla sijaitsevan tehtaan tuotantoa, kunnossapitoa sekä tuotantoon liittyvää toimintaa. Neuvotteluiden piirissä on noin 500 henkilöä. Irtisanomisten lisäksi neuvottelut voivat johtaa enintään 90 päivän lomautuksiin vuodessa. Neuvottelut eivät koske erikoisrenkaita valmistavaa Nokian Raskaat Renkaat -tytäryhtiötä.



Yhtiön päätösten taustalla on Euroopan auto- ja rengasmarkkinan heikko kehitys. Neuvottelut alkavat keskiviikkona ja kestävät vähintään kuusi viikkoa.