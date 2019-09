Kotimaa

Viikonloppu käynnistyy sateisissa merkeissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maan länsiosaan leviää aamupäivän kuluessa vesisateita. Pohjoisosassa tulee jokunen sadekuuro. Iltapäivällä ja illalla lännen yhtenäiset sateet liikkuvat maan itä- ja pohjoisosaan. Maan länsiosassa sää muuttuu jälleen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi, sadekuurot ovat kuitenkin vielä mahdollisia. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista.Päivälämpötila on 15 – 20 astetta ja pohjoisessa 10 - 15 astetta.Perjantaina sadekuuroja tulee maan etelä- ja itäosassa sekä Pohjois-Lapissa. Muualla maassa sää on poutaisempaa, Pohjanmaalla on myös laajoilla alueilla selkeää.Päivälämpötila on 14 – 18 astetta ja pohjoisessa 10 - 14 astetta.Lauantaina sää on aluksi aurinkoista ja poutaista. Päivän kuluessa maan länsiosaan leviää pilviä ja sateita lounaasta.Päivälämpötila on 15 – 19 astetta ja pohjoisessa 10 - 15 astetta.