Suomea lähestyy Baltiasta lämpimiä uutisia: Helleraja voi rikkoutua ensi viikolla!

Lämmin alue lähestyy

Lämpö on hellinyt suomalaisia syyskuun alussa, vaikka sateet ovat lisääntyneet. Ennusteiden mukaan vielä ei pidä heittää toivoa lämpimistä päivistä.– Vallitseva säätyyppi on yhä hieman tavanomaista lämpimämpi, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela https://www.is.fi/haku/?query=paavo+korpela kertoo Ilta-Sanomille.Lämpö pysyy Suomessa, mutta sateet lisääntyvät. Se näkyy alueiden välisinä eroina tällä viikolla.– Torstaina Suomeen saapuu sadealue ja sää on epävakaista. Osa sateista on kuitenkin yksittäisiä. Tuuli voimistuu, mutta maa itäosassa voi olla jopa 20 astetta lämmintä. Lämpimintä on ennusteen mukaan torstaina Kaakkois-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Lämpimin alue on Mikkelin eteläpuolella, missä voi olla laajasti noin 20 astetta, hän sanoo.Korpelan mukaan perjantaina säähän tulee ennusteen mukaan pieni muutos.– Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla on matalapaine ja tulee vettä. Perjantain säätä voi kuvata sillä tavoin, että linjan Turku–Kuopio pohjoispuolella vallitsee poutainen ja melko aurinkoinen sää. Linjan pohjoispuolella lämpötilat ovat noin 15–17 astetta, hän kertoo.Turku–Kuopio -linjan eteläpuolella on hänen mukaansa kuurosateiden riski.– Ukkosiakin voi esiintyä, mutta lämpötilat ovat korkeammat kuin linjan pohjoispuolella eli noin 17-19 astetta.Viikonloppuna lämpötilat pysyvät melko korkeina ajankohtaan nähden, mutta sateisiin pitää varautua.– Lauantaina ja sunnuntaina Suomessa vallitsee etelänpuoleinen ilmavirtaus. Lämpimintä on maan itäosissa, missä lämpötilat voivat nousta 15–20 asteeseen. Sateisinta on maan länsisoissa ja sateisilla alueilla, Koprela kertoo.Sunnuntain lämpötilat ovat lähes koko maassa samoissa lukemissa kuin lauantaina.– Erona on se, että sunnuntaina Lapissa on pilvistä. Keski- ja Pohjois-Lapissa päivän korkeimmat lämpötilat voivat olla vain noin 10 astetta.Suurin muutos säässä voi tapahtua ensi viikon alussa.– Ennusteissa näkyy alkuviikosta suuremman skaalan muutos. Laajemmin Itä-Eurooppaa ja erityisesti Baltiaa, Venäjää ja Valko-Venäjää lähestyy hyvin lämmin säärintama. Baltiassa helleraja voi rikkoutua. Näin pitkissä ennusteissa on epävarmuutta, mutta yhden vaihtoehdon mukaan alue voi ylettyä Suomeen asti, hän sanoo.Korpelan mukaan ennusteen mukaan lämpimin päivä on tiistai. Suotuisimman skenaarion mukaan on Korpelan mukaan jo lähes varmaa, että Baltiassa helleraja eli 25,1 astetta ylittyy.

Voiko kyseinen ajankohtaan nähden tavallista lämpimämpi ilma ylettyä Suomeen asti tiistaina ja voiko helleraja ylittyä myös Suomessa?

– Tilastollisesti hellerajan ylittäminen harvinaista. Jos suotuisin vaihtoehto lämpimän alueen liikkeistä toteutuu, ei ole mahdotonta, että tiistaina 10.9. helleraja voisi ylittyä Suomessa, maan eteläosissa, Korpela sanoo.kertoo, että syksyn sää Suomessa on lämmin ja kostea. Tähänkin pitkään ennusteeseen liittyy siksi ainakin yksi epävarmuustekijä.– Hellerajan rikkoutuminen vaatii, etteivät alapilvet estä auringon säteilyn pääsyä maahan, hän sanoo.