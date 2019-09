Mäntyniemen ruokahävikki ”riepoo vimmatusti” presidentti Sauli Niinistöä – Martat ohjeistaa, miten ruokatarvikkeista saa kaiken irti

Kotimaa

Mäntyniemen ruokahävikki ”riepoo vimmatusti” presidentti Sauli Niinistöä – Marttojen ohjeilla vähennät kotisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Jos pakkaus on suuri, pakasta heti





2. Tunne ruokaostoksesi









3. Tee luovia keittoja





4. Järjestä kokkisota kerran viikossa

5. Älä säikähdä, vaikka koostumus muuttuu









6. Säilö yrtit ruokaöljyyn ja pakasta





7. Mieti liha- ja kalatuotteiden pakkauskokoja