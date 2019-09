Nea, 25, haukkasi Lidlin croissantia ja hampaaseen rasahti inhottava yllätys – ”Vähän hassua, jos tästä tarjotaan jotain kymmenen euron lahjakorttia”

Kotimaa

Nea, 25, haukkasi Lidlin croissantia ja hampaaseen rasahti inhottava yllätys – ”Vähän hassua, jos tästä tarjot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Näin vastaa Lidl

Helsinkiläinen Nea https://www.is.fi/haku/?query=nea , 25, törmäsi keskiviikkona ikävään yllätykseen ostettuaan Itäkeskuksen Lidlistä välipalaksi paistopisteessä valmistetun, tuoreen croissantin.Kun hän haukkasi croissantia, hammas osuikin johonkin kovaan. Croissantin sisältä löytyi halkaisijaltaan noin senttimetrin kokoinen rautainen rengas.– Puraisin siihen kovaa. Onneksi hammas ei sentään lohjennut, mutta vihloo kyllä kovasti, Nea kertoo.Tämän jälkeen hän otti välittömästi yhteyttä Lidlin myymälään, josta hän osti tuotteen.– He pyysivät tuomaan rautarenkaan sinne myymälään, jotta he voivat reklamoida asiasta eteenpäin ja selvittää, mitä tälle voisi tehdä. Aion viedä sen sinne huomenna.Nea toivoo, että voisi saada Lidliltä korvauksia kivusta ja särystä, jotta voisi maksaa itselleen ainakin yhden hammaslääkärikäynnin.– Onhan se vähän hassua, jos he tarjoavat tästä jotain kymmenen euron lahjakorttia. En ymmärrä, miten näin voi päästä käymään.Lidlin viestinnästä suositellaan ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun, jotta kauppaketju voisi tutkia tapauksen oman tuotantoprosessinsa kautta.Tuotteista löytyy aika ajoin sinne kuulumattomia yllätyksiä. Tilanteet selvitetään aina tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa, kertoo viestintävastaava Katja Kuikka https://www.is.fi/haku/?query=katja+kuikka – Joissain tapauksissa on esimerkiksi hyvitetty ostoksia, mutta sitä ennen pitää tietää, mistä ja milloin tuote on ostettu, jotta voimme selvittää tapauksen perin pohjin.

Voisiko asiakas saada esimerkiksi hammaslääkärikäynnin korvaukseksi tapauksesta?

– Sitä en voi nopeasti sanoa. Tilanne pitäisi ensin selvittää asiakaspalvelun kautta, Kuikka sanoo.