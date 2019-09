Kotimaa

Raju risteyskolari Liperissä: Neljä sairaalaan, yksi loukkaantunut vakavasti

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan Liperissä on keskiviikkoaamuna tapahtunut raju risteyskolari, jossa on loukkaantunut neljä ihmistä.Kolari tapahtui Liperin ylämyllyllä aamulla puoli kahdeksan aikaan. Kolaripaikka sijaitsee Liperintien ja Kuopiontien risteyksessä.Onnettomuus tapahtui kun Kuopiontietä etelästä päin tullut pakettiauto oli kääntymässä vasemmalle Liperin suuntaan, jolloin Kuopion suunnasta tullut toinen pakettiauto törmäsi siihen.Autoissa oli yhteensä neljä henkilöä, jotka ensihoito kuljetti päivystykseen. Yhden loukkaantuneen tila oli ensiarvion mukaan vakava. Lievästi loukkaantuneita on kolme.Molemmat ajoneuvot romuttuivat lunastuskuntoon. Vilkkaalle risteysalueelle syntyi hetkittäin ruuhkaan onnettomuuden takia, jossa poliisi ohjasi liikennettä.Poliisi selvittää onnettomuuden syytä.