Kotimaa

Ei näy sateetonta päivää ennen viikonloppua

Länsiosassa tulee aamulla sade- tai ukkoskuuroja, yksittäiset kuurot ovat mahdollisia myös Oulun seudulla sekä Lapissa. Päivän mittaan lännen sateet liikkuvat maan itäosaan, Pohjois-Pohjanmaalle sekä Kainuuseen. Sadekuurojen välissä aurinko näyttäytyy monin paikoin, Lapissa on laajoilla alueilla selkeää.Päivälämpötila on 14 - 18 astetta.Torstaina uusi, voimakkaampi matalapaine tuo sateita Suomeen. Sateet leviävät aamulla maan länsiosaan ja liikkuvat päivän kuluessa maan itä- ja pohjoisosaan. Lännessä sää muuttuu jälleen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi.Päivälämpötila on 15 – 20 astetta ja maan pohjoisosassa 10 - 15 astetta.Perjantaina sää jatkuu vielä epävakaisena. Perämeren rannikolla sekä Lapissa satelee paikoin vettä. Lounaasta leviää päivän kuluessa uusia sateita maan etelä- ja itäosaan. Aurinkoisinta ja poutaisena sää on Pohjanmaalla.Lämpötila pysyttelee edellispäivien lukemissa.