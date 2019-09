Hengenpelastusliiton puheenjohtajalta suorat sanat uimahallien tiukoista säännöistä – pakollisista ”munauikkareista” vain haittaa

Kotimaa

Hengenpelastusliiton puheenjohtajalta suorat sanat uimahallien tiukoista säännöistä – pakollisista ”munauikkar

Uimahallien

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Hygieniasta





Naisten





Tarinan

Oletko törmännyt erikoisiin kieltoihin uimahallissa? Kerro siitä IS:lle whatsappissa numeroon 0406609019 https://api.whatsapp.com/send?phone=358406609019 tai sähköpostilla uutiset@is.fi.