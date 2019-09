Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Hölmöin kommentti Malisen palkasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen Postin

Vilkaisu Tukholmaan kertoo nopeasti, miten kansalliselle postiyhtiölle helposti käy.

Poliitikot ovat

Kannattaako postiyhtiön toimitusjohtajalle maksaa 1 198 381 euroa ja 41 senttiä vuodessa?Ruotsin ja Tanskan kansalliset postiyhtiöt yhdistettiin Postnord-yhtiöksi 2009. Postnordin piti kestää markkinan muutos paljon paremmin kuin pienten firmojen. Jo tuolloin oli tiedossa, että postitoimiala joutuu vaikeuksiin, kun kirjeiden määrä laskee voimakkaasti.Postnordin kannattavuus on ollut alusta asti heikko. Vuosina 2016–2018 Postnord teki tappiota yhteensä noin 210 miljoonaa euroa. Ilman omistajilta saatua lisärahaa yhtiö olisi todennäköisesti jo nurin.Postnordin toimitusjohtajan Håkan Erikssonin vuoden 2018 palkkio eläke-etuineen oli 1 198 381 euroa ja 41 senttiä.Tämän vuoden huhtikuussa hän sai potkut. Eropakettinsa arvo oli noin 1,3 miljoonaa euroa.markkina on alle puolet Postnordin kotimarkkinasta, mutta pinta-ala on suuri. Etäisyydet ovat pitkiä ja jaettavaa vähän. Se on kallista.Kilpailukin on kiristynyt. Nykyisin kuka tahansa voi saada toimiluvan postin jakeluun.Kun perusliiketoiminta supistuu noin kymmenen prosentin vuosivauhtia, se pakottaa jatkuvaan kulujen leikkaamiseen, siis irtisanomisiin tai palkkojen alentamiseen.Posti on selvinnyt markkinan muutoksesta hyvin. Tulos on pysynyt plussalla. Vuosina 2014–2019 Posti on maksanut valtiolle osinkoa 146,4 miljoonaa euroa.Asiakkaat ovat olleet kriittisiä. Olen itsekin tilattavien lehtien päätoimittajana turhautunut kymmeniä kertoja siihen, että lehti ei mene ajoissa perille. Yleensä menee, mutta sen helposti unohdan.kilpaa rientäneet tuomitsemaan Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen palkan. Kaikkein voimakkaimmin ja hölmöimmin otti kantaa kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies Facebook-päivityksessään:”Tämä on käsittämätöntä. Kukaan valtio-omisteisen yhtiön johtaja ei ansaitse tuollaista törkypalkkaa. Ja vielä työntekijöiden palkkoja leikataan! Postinjakelu on surkeassa jamassa nykyään ja siihen pitäisi päinvastoin panostaa. Ihmeellistä meininkiä. Hallituksen on puututtava Postin toimintaan pikaisesti.”Kun ei mistään mitään tiedä, on helppo olla kovin äänekäs.Postin toimitusjohtajan palkkio vuodelta 2018 oli 987 764 euroa. Yli kolmannes palkkiosta on kannustepalkkiota eli korvausta siitä, että Posti on täyttänyt omistajan asettamat velvoitteet hyvin.Ehkä halvempikin toimitusjohtaja olisi hoitanut Postia yhtä hyvin. Ja toisaalta: jos Posti olisi tuottanut tappiota, Malisen palkkio olisi ollut paljon pienempi, eikä rähinää olisi syntynyt.Metelöidessä on hyvä katsella hieman ympärilleen. Vilkaisu Tukholmaan kertoo nopeasti, miten kansalliselle postiyhtiölle helposti käy.Tietysti suosion kannalta on parempi vain mölistä.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.