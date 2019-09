Naista syytetään Laihialla rakastajansa vaimon taposta – tytär kertoo todistaneensa häissä riitaa, jonka jälkeen kaikki muuttui

Kotimaa

tapahtuneesta 60-vuotiaan naisen surmasta luettiin maanantaina Pohjanmaan käräjäoikeudessa syyte taposta 47-vuotiaalle naiselle. Hänen epäillään tukehduttaneen kuoliaaksi rakastajansa vaimon heinäkuussa 2018.Nainen kiisti syytteen oikeudessa.Puolustuksen pyynnöstä poliisi teki vielä juuri ennen oikeudenkäyntiä asiassa lisätutkinnan, joka tuli julkiseksi tänään tiistaina. Puolustuksen pyynnöstä lisätutkintaan kuultiin muun muassa syytetyn esikoistytärtä.Tyttären kuuleminen liittyi syytetyn läheisiin kuuluneen miehen ja tämän vaimon kertomuksiin. Keskusrikospoliisi (KRP) kuuli pariskuntaa esitutkinnassa toukokuussa 2019.KRP on salannut miehen ja tämän vaimon kuulustelujen sisällöt kokonaan, mutta jotain selviää syyttäjän todistusteemoista. Syyttäjä on nimennyt miehen oikeuteen todistamaan syytetyn naisen luonteesta ja käyttäytymisestä, kyvystä väkivallan käyttöön sekä teon motiivista. Hänen vaimonsa todistusteemoja ovat motiivi ja syytetyn naisen seurustelusuhde surman uhrin aviomiehen kanssa.Esitutkinnan julkisesta osasta ei käy yksiselitteisesti ilmi, mitä sukua syytetty nainen ja esitutkinnassa kuultu pariskunta tarkkaan ottaen ovat keskenään.Puolustus pyysi selvittämään lisätutkinnalla syytetyn naisen esikoistyttären näkemyksen samoihin teemoihin. Kuulustelut tehtiin viime perjantaina.kuulustelussa esikoistytär kertoi olevansa tiiviisti yhteyksissä äitiinsä.– Kuvaisin suhdettani äitiini erittäin läheiseksi. Emme nyt ole aivan ”paita ja peppu” mutta melkein, tytär sanoi lisätutkinnassa.Poliisi on salannut tästäkin kuulustelusta isoja osia, joissa ilmeisesti käsitellään väkivaltaisuus-teemaa.– Viimeisen kymmenen vuoden aikana äidilläni ei ole ollut väkivaltaista käyttäytymistä, tytär toteaa yhdessä julkiseksi jätetyssä kohdassa.Tytär kertoi, ettei hänellä ole nykyään minkäänlaista suhdetta äidin väkivaltaisuudesta poliisille puhuneeseen mieheen tai tämän vaimoon. Hänen mukaansa kaikki lähti siitä, kun äidille ja pariskunnalle tuli riitaa pari vuotta sitten.Riita sai alkunsa pariskunnan häistä, jonne äiti meni rakastajansa eli sittemmin surmansa saaneen naisen aviomiehen kanssa. Äiti oli kysynyt häissä mieheltä jostain henkilöstä, johon mies tiuskaisi jotain. Häiden jälkeen mies moitti naista, ettei tämä ollut auttanut järjestelyissä lainkaan.– Tätä tapahtumaa ennen heidän suhteensa oli aivan normaali. Näiden häiden jälkeen heidän suhteensa lopahti kokonaan.Tytär sanoi poliisille, että miehen mielestä äiti oli syypää kaikkeen. Miehen mielestä äiti oli pilannut hänen elämänsä eikä hoitanut lapsenlastaan riittävästi. Äiti puolestaan halusi tyttären mukaan jättäytyä pois, koska ei kelvannut pariskunnalle.– Puolustin tuossa tilanteessa äitiäni ja sain itsekin kuulla kunniani asiassa, tytär kertoi poliisille.Äidin ja rakastaja-aviomiehen suhde oli tyttären mukaan ”sellaista säätämistä”. Äiti oli sanonut, että kyseessä on hyvä mies ja että heidän suhteellaan olisi tulevaisuutta.Suhde kuitenkin lopahti viimeistään miehen vaimon kuolemaan. Henkirikosepäilyt alusta lähtien kiistänyt nainen on rikostutkinnan aikana sysännyt syytä rikoksesta miehen niskaan. Miehen osalta jutussa tehtiin kuitenkin syyttämättäjättämispäätös.julki tulleessa lisätutkinnassa kuultiin todistajina myös kahta muuta syytetyn lasta. Toinen heistä kieltäytyi todistamasta. Toinen kertasi muistikuviaan, jotka liittyivät rikkoutuneeseen polkupyörään.Pyörä liittyy syytetyn liikkeisiin surmayönä. Syytetty itse on kertonut pyöräilleensä suoraan ravintola Dorikseen karaokeen käymättä surma-asunnossa.Lisätutkinnassa kuultiin myös Doriksen ovimies. Hän oli kiinnittänyt huomiota, että syytetty oli tuona iltana poikkeuksellisen vähäpuheinen.– Hän ei jutellut normaaliin tapaan ihmisten kanssa, vaan meni käytännössä suoraan karaokenpitäjän luokse pyytäen yhtä laulua. Hän lauloi muistaakseni jonkun Uniklubi-bändin laulun. Joka tapauksessa laulu oli surusävyinen laulu, ovimies sanoi.Lisätutkinnassa kuultiin myös Vaasan poliisivankilan naisvartija, joka teki syytetylle tulotarkastuksen, sekä psykoterapeutti, joka on kotoisin samalta paikkakunnalta kuin syytetty. Jälkimmäinen kuulustelu on salattu lähes kokonaan.