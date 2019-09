Kotimaa

Poliisi etsii yhdeksän­vuotiasta poikaa Oulussa – liikkuu turkoosilla Jopo-polkupyörällä

Juuri nyt

Yhdeksänvuotias





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

erityispoika poistui kotoaan Oulun Talvikankaalta noin puoli seitsemän aikaan tiistai-iltana. Pojan äiti julkaisi asiasta ilmoituksen sosiaalisessa mediassa.– Saattaa liikkua lähi asuinalueilla, lähimetsässä tai jopa Jäälissä. Pääsee pyörällä kauaskin, pojan äiti kertoo.Pojalla on yllään musta lippalakki, harmaa paita ja mustat verryttelyhousut. Hän liikkuu todennäköisesti turkoosilla Jopo-polkupyörällä.Oulun poliisilaitos vahvistaa IS:lle etsivänsä poikaa. Poliisin mukaan etsintöihin on liittymässä mukaan myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu.Mahdollisista havainnoista voi ilmoittaa hätäkeskukseen. Poliisin mukaan ilmoituksia on jo tullut, ja niitä perataan läpi.