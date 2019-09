Kotimaa

Posti: Lakot viivästyttävät pientä osaa lähetyksistä tänään

3.9. 12:31

Lakot jatkuvat huomenna.

Postin mukaan valtaosa postista on saatu käsiteltyä poikkeusjärjestelyin lakoista huolimatta.



Eilisestä jakelusta viivästyneitä mainoksia jaetaan tänään tiistaina. Myös pieniä määriä kirjeitä ja lehtiä on siirtynyt eilisestä tälle päivälle.



Posti ja logistiikka-alan unioni PAU aloitti työtaistelun jakelun ja käsittelyn tehtävissä sunnuntai-iltana vastalauseena Postin aikeille siirtää työntekijöitä Teollisuusliiton ja Medialiiton työehtosopimukseen.



PAU on ilmoittanut lakkojen jatkuvan huomenna.