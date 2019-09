Kotimaa

Peräänajo Kehä III:lla Espoossa haittaa aamuliikennettä

Espoo Peräänajo Kehä III:lla Espoossa haittaa idänsuuntaista liikennettä, kerrotaan liikennetiedotteessa.

Onnettomuuspaikka on Juvanmalmin liittymän kohdalla.



Ainakin yksi kaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuudessa on mukana useita ajoneuvoja.



Tiedote onnettomuudesta tuli noin kahdeksan aikaan aamulla.