Kotimaa

Voimakas matalapaine lähestyy Suomea – luvassa runsaita sateita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sää kuitenkin poutaantuu ja muuttuu lännestä alkaen aurinkoisemmaksi. Pohjanmaalla voi tulla yksittäisiä iltapäiväkuuroja.Päivälämpötila on 15 - 20 astetta, Lapissa paikoin alempi.Keskiviikkoyönä maan länsiosaan saapuu hajanaisia sateita lännestä. Päivällä sateita tai sadekuuroja tulee myös muualla maassa. Sateiden lomassa aurinko voi näyttäytyä.Päivälämpötila on edelleen 15 - 20 asteen välillä.Torstaina voimakas matalapaine saapuu Skandinaviaan. Maan länsiosaan leviää aluksi runsaita sateita, illaksi sateet siirtyvät maan itä- ja pohjoisosaan.Päivälämpötila on 15 – 20 astetta ja maan pohjoisosassa 7 - 15 astetta.