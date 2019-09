Kotimaa

Vanha mies katosi Siilinjärvellä – oletko nähnyt tuntomerkkeihin sopivaa henkilöä?

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot hätänumeroon 112.

Siilinjärvellä on kadonnut 1947 syntynyt mies. Poliisi julkaisi miehen tuntomerkit löytämisen helpottamiseksi.



Mies on 175 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on harmaa parta. Yllään hänellä on siniset verryttelyhousut, harmaa pitkähihainen t-paita ja musta farkkupaita.



Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.