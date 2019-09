Kotimaa

Tuli turmeli yli satavuotiasta koulurakennusta Helsingissä

2.9. 23:34

Vuosaaren Rantakiven koulu kärsi vahinkoja maanantai-iltana.

Tulipalo on turmellut yli satavuotiasta Rantakiven koulua Helsingin Vuosaaressa, kerrotaan pelastuslaitokselta. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja.



Vuonna 1901 valmistunut koulu on kooltaan 200–300 neliömetriä. Koulu ei ole enää käytössä.



Pelastuslaitos sai hälytyksen iltakymmenen aikaan, ja paikalle lähetettiin useita yksiköitä.



Tulipalo oli rakennuksen sisätiloissa ja parhaillaan on meneillään sammutusraivaus.