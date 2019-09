Laihian kolmiodraama: Taksikuski tuli töistä aamuviideltä ja löysi vaimon kuolleena sängystä vierellään vieras mies – näin eteni hätäpuhelu

Kotimaa

Laihian kolmiodraama: Taksikuski tuli töistä aamuviideltä ja löysi vaimon kuolleena sängystä vierellään vieras

Laihialla

Näin puhelu eteni:

surmatun 60-vuotiaan naisen ruumiin löysi hänen aviomiehensä, joka on ammatiltaan taksinkuljettaja. Hän löysi vaimonsa kuolleena sängystä, kun tuli kotiin aamuviideltä 7. heinäkuuta 2018.Syyttäjän mukaan naisen oli surmannut aviomiehen rakastajatar, 47-vuotias nainen. Tämä oli syyttäjän mukaan mennyt asuntoon edellisenä iltana ja tukehduttanut uhrin.Naiselle luettiin maanantaina Pohjanmaan käräjäoikeudessa syyte taposta.Asunnossa nukkui myös aviomiehelle tuntematon mies. Poliisin esitutkinnassa selvisi, että humalainen mies oli osunut asunnolle illalla taksikyytiä etsiessään, jolloin hän oli kohdannut asunnosta poistumassa olleen syytetyn naisen.Poliisin mukaan on syytä epäillä, että syytetty nainen käytti yllättävää tilannetta hyväkseen lavastusmielessä. Hänen epäillään ohjanneen humalaisen miehen asunnon makuuhuoneeseen ja edelleen sänkyyn nukkumaan kuolleen naisen viereen.Aviomies soitti hätäkeskukseen aamulla kello 5.10. Puhelu löytyy litteroituna keskusrikospoliisin esitutkintapöytäkirjasta, joka tuli osin julkiseksi maanantaina.Hätäkeskus nödcentralen.(sanoo nimen) Laihian asemalta hei.No hei.Kuule tarvittas poliisi tänne ja ambulanssi.Mitä on tapahtunut.(sanoo osoitteen) Tuun justiin töistä kotio ku mä oon taksikuski ulko-ovi lasinpaloilla sisälle tääl on mies sisällä ja aivan niinku vaimo olis kuolleena sängyssä.Ahaa onks se mies hereillä.Mies on täs mun vieres en mä päästä sitä mihinkään pankaa poliisit tulemaan tänne niin nopiaan kun saatta.Joo kyllä tunnetteko te häntä.Kyllä (sanoo etunimen) mikä oli sukunimi?Taustalta kuuluu: (sukunimi).(sanoo sukunimen).(toistaa koko nimen).Joo tällanen mies tuli täältä vastaan kun mä tulin töistä justiin mä oon taksimies jaOnko hänellä jotain kättä pidempää.Ei o ei o.No selvä me laitetaan sinne apua paikalle.Joo.Mikä teidän sukunimi on (sanoo etunimen)?(sanoo koko nimen)(toistaa koko nimen)Joo.Joo mä laitan sinne apua.Laita am am ambulanssi jaJoo hengittääkö se sun vaimo.(poliisi salannut repliikin)Selvä joo laitetaan sinne apua paikalle.Laita heti tulemaan joo.Kyllä joo hyvä.Kiitos.Joo hei.Hei.