Kotimaa

Pelastuslaitos tutki Helsingin Länsisatamassa mereen päässyttä mystistä ”mustaa ainetta”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin pelastuslaitos sai maanantaina hälytyksen öljyvahingosta Länsisatamaan.– Pelastuslaitos lähti paikalle kahden maayksikön ja kahden veneen voimin. Lisäksi paikalla oli poliisin vene. Pian kävi ilmi, ettei musta aine ole öljyä, päivystävä palomestari Markku Holopainen https://www.is.fi/haku/?query=markku+holopainen kertoo Ilta-Sanomille.Paikalla oli myös Merivartioston alus.Holopainen kertoo, että tarkempi paikka on Munkkisaaren laiturin läheinen alue. Paikalla laiturissa oli yksi alus.

Miten todettiin, että aine ei ole öljyä?





Merivartiosto tutkii asiaa