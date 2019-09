Kotimaa

Poliisin kuvat: Tällaisia ovat todisteet Laihian henkirikoksesta

Laihian kolmiodraamatapon tutkinta on ollut monipolvinen ja laaja prosessi. Esitutkinnassa kuulusteltiin 38 todistajaa, kolme rikoksesta epäiltyä ja yksi asianomistaja.Kahden epäillyn osalta juttu päättyi lopulta syyttämättäjättämispäätöksiin. Pohjanmaan käräjäoikeudessa syytteeseen taposta vastaa yksin 47-vuotias nainen, jonka epäillään tukehduttaneen kuoliaaksi rakastajansa vaimon.Poliisi on hakenut näyttöä epäilyjen tueksi paitsi kuulusteluin, myös mittavin teknisin tutkimuksin. Keskusrikospoliisin (KRP) julki tulleet valokuvat kertovat, millaista näyttöä syyttäjälle on saatu kerättyä oikeudenkäyntiä varten.keskeinen todiste asiassa on silmälasit, jotka löytyivät uhrin makuuhuoneesta. Vainaja oli sängyssään, kun uhrin aviomies löysi hänet teon jälkeisenä aamuna.Poliisi otti lasit talteen makuuhuoneen tuolin alta 1. elokuuta 2018. Laseissa oli kiinni kaksi hiusta, joista toisesta pystyttiin osoittamaan taposta epäillyn 47-vuotiaan naisen DNA-tunniste.Epäilty itse selitti kuulusteluissa, että hiusten on täytynyt tarttua laseihin muutama päivä aiemmin, kun hän ja uhri olivat halanneet tavatessaan.Lenkkitossut on toinen todiste, joka poliisin mukaan kytkee 47-vuotiaan tapahtumapaikalle. Surma-asunnon ulko-oven ikkuna oli rikottu. Yhdestä kuistilla olleesta lasinpalasta löytyi jalkineen osajälki.Epäillyn naisen asuntoon tehdyssä kotietsinnässä löydettiin Nike Air Zoom Pegasus -merkkiset lenkkikengät. KRP:n rikosteknisessä laboratoriossa tehdyn muotojälkitutkimuksen mukaan lasinpalan jälki vastaa kuvioinniltaan kyseisten kenkien vasenta jalkinetta.Tutkimuksessa ei kuitenkaan kyetty tekemään ratkaisevia johtopäätöksiä, että kyse olisi juuri nimenomaan tämän jalkineen jäljestä.Poliisin esitutkinta-aineistosta löytyy kuvattuna myös taposta epäillyn naisen Jopo-merkkinen polkupyörä. Nainen oli surmayönä liikkeellä polkupyörällä.Nainen itse on selittänyt pyöräilleensä kotoaan suoraan pub Dorikseen laulamaan karaokea. Palatessa pyörä oli rikkoutunut ja hän oli kävellyt kotiin. Hän on kiistänyt olleensa lainkaan paikalla uhrin asunnossa surmayönä.Lisätutkinnat mukaan lukien KRP:n esitutkinta-aineisto on yli 900-sivuinen. Se on kuitenkin suurelta osin mustattu salaiseksi. Liiteaineistosta kuten valokuvista valtaosa on merkitty salaiseksi.Poliisi käytti esitutkinnassa telekuuntelua ja tilakuuntelua. Esitutkintaan on otettu mukaan myös runsaasti epäiltyjen viestittelyä. Kaikki näitä tutkintatoimenpiteitä koskevat liitteet KRP on salannut pöytäkirjojen julkisesta versiosta.