Syyttäjä maalaa laihialaisnaisen kiireisen perjantai-illan: Jalkapallomatsi, tappo ja sen pikalavastus – ja sitten pyörällä karaokeen

Syyttäjän mukaan nainen vietti ensin iltaa katsomalla kotonaan Laihian keskustassa televisiosta jalkapallo-ottelua. Hän odotteli rakastajaansa seuraansa, mutta illan kuluessa kävi ilmi, että mies ei pääse työkiireiden vuoksi liittymään seuraan.Syyttäjän mukaan illan kuluessa nainen lähti polkupyörällä rakastajansa talolle parin kilometrin päähän. Silminnäkijä on nähnyt hänen pyöräilevän surmapaikan suuntaan tummalla Jopo-tyyppisellä polkupyörällä, jollaista hän ei yleensä käytä. Hänen oma polkupyöränsä ei syytetyn mukaan ole yhtä toimintavarma kuin pikkupyörä.Syyttäjä uskoo, että nainen valitsi ajoneuvonsa myös sillä perusteella, että auto on helpompi havaita kuin polkupyörä.Kun nainen pääsi talolle, hänen rakastajansa 60-vuotias aviovaimo oli nukkumassa. Hän oli keskivahvassa humalatilassa ja huonokuuloinen, joten syyttäjän mukaan syytetty pääsi sisälle herättämättä huomiota. Ulko-ovi oli auki, mihin kenties on vaikuttanut uhrin humalatila.Syyttäjän mukaan uhria on painettu voimakkaasti pään ja ylävartalon alueelta, mahdollisesti sängyn patjaa tai tyynyä vasten.Syytetty on kookas nainen, pituudeltaan lähes 180 senttimetriä, joten syyttäjän mukaan uhrilla ei ollut mitään mahdollisuuksia pärjätä itseään huomattavasti suuremmalle naiselle.Uhri on kuitenkin syyttäjän mukaan pannut vastaan, koska taposta syytetyn naisen käsivarteen oli tullut naarmu ja mustelmia. Uhrin kynsien alta löytyi syytetyn dna:han sopivaa ihoa, ja hänen silmälaseihinsa oli tarttunut hiuksia, joiden dna vastaa syytetyn dna:ta.Kun nainen poistui talosta, häntä tuli vastaan juopunut mies. Mies oli etsinyt kyytiä kotiinsa Tervajoelle oltuaan kaverinsa luona ryypiskelemässä. Hän oli ajatellut löytävänsä taksikuskina toimivan miehen luota kyydin.Surmatyöstä syytetty nainen päätti syyttäjän mukaan lavastaa miehen tappajaksi. Hän ohjasi miehen nukkumaan surmatun naisen viereen, ja poistui itse paikalta.Sitä ennen hän vielä päätti rikkoa ulko-oven ikkunan, jotta vaikuttaisi siltä kuin taloon olisi murtauduttu.Syytetty oli myös sulkenut eteisen välioven. Tästä käytiin oikeusistunnossa keskustelua. Syyttäjän mukaan eteisen väliovi ei yleensä ollut lukossa. Syyttäjä kertoi myös, että oven kiinni oleminen todisti ikkunan rikotun ulkopuolelta, koska lasinsiruja ei ollut eteisen puolella, vaan ainoastaan tuulikaapissa.Juopunut mies ei syyttäjän mukaan tuntenut kumpaakaan naisista, joten hän on voinut pitää syytettyä naista talon emäntänä. Tästä puolustus on eri mieltä: heidän mukaansa mies tiesi, kuka on talon emäntä.Mies oli myöhemmin kertonut ajatelleensa, että sängyssä nukkui huonovointinen emäntä. Hänellä on vaikeuksia muodostaa tarkkoja muistikuvia alkoholinkäytön takia.Syyttäjä uskoi, että nainen kävi surmapaikalta poistuessaan vielä kotona vaihtamassa vaatteet tai ainakin kengät. Tekopaikalta löytyi Nike Air Zoom Pegasus -lenkkitossujen jälki, ja syytetyn kotoa löytyi samanlaiset. Myöhemmin illalla naisesta tehtyjen havaintojen perusteella hänellä oli kuitenkin erilaiset kengät.Naisen ilta jatkui vielä. Hän meni paikalliseen ravintola Dorikseen, jossa lauloi karaokea. Nainen vietti siellä aikaa yli yhteen saakka yöllä.Doriksen asiakkaat ja pihalla ollut taksikuski todistivat, että nainen oli siellä tuona iltana. Nainen oli kertonut innokkaasti monille, miksi hän tulee niin myöhään ravintolaan. Syyksi hän kertoi polkupyöränsä reistailun.Vielä kahden aikaan yöllä ravintolasta poistuttuaan nainen tapasi rakastajansa oman asuntonsa ulkopuolella. Mies yritti korjata naisen polkupyörää, ja lähti sitten jatkamaan töitään.Aamulla viiden jälkeen mies meni töistä kotiin ja löysi vaimonsa kuolleena.