Kotimaa

Rakastajansa vaimon taposta syytetty kertoi, ettei pärjää ilman miestä – Laihian kolmio­draamassa oli jo jätet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt Pohjanmaan käräjäoikeus käsittelee asiaa tappona, ja syytettynä on surmatun naisen aviomiehen rakastajatar.Syytetty nainen on 47-vuotias, ja hänellä oli ollut surmatun naisen miehen kanssa suhde vuodesta 2015 saakka. Syyttäjän mukaan syytetty on kertonut aiemmin, että hän ei halua elää ilman miestä.Suurperheen äiti erosi pitkäaikaisesta aviomiehestään kesällä 2015, ja jo saman vuoden syyskuussa hän alkoi seurustella nyt surmatun naisen aviomiehen kanssa. Kun suhde oli jonkin aikaa tauolla vuoden 2016 alussa, syytetty seurusteli toisen miehen kanssa.Samoin surmatyön jälkeen, kun suhde surmatun naisen mieheen päättyi, hän alkoi jo elokuussa seurustella uuden miehen kanssa. Hän oli sanonut, että ei pysty nukkumaan yksin vuoteessa, vaan tarvitsee miehen vierelleen.Surmattu nainen sai tietää miehensä ja syytetyn suhteesta jo alkuvuodesta 2016. Mies asui virallisesti aviovaimonsa kanssa, mutta vietti aikaa ja öitä syytetyn kanssa.Taposta epäilty nainen oli yrittänyt koko seurustelun ajan saada miehen jättämään vaimonsa ja muuttamaan kanssaan yhteen. Hän oli tehnyt suunnitelmia yhteisen tulevaisuuden varalle, ja antanut miehelle määräaikoja, mihin mennessä tämän pitäisi jättää vaimonsa.Syyttäjän mukaan nainen yritti myös tulla raskaaksi laiminlyömällä ehkäisyä, mistä hän ei kertonut rakastajalleen mitään.Pari kuukautta ennen surmaa syytetty oli käynyt kolmikantaneuvotteluksi kutsutun keskustelun rakastajansa vaimon kanssa. Sen jälkeen pantiin jo avioeroprosessi vireille, ja kesäkuun alussa syytetty ja mies asuivat jonkin aikaa yhdessä. Juhannuksena mies kuitenkin muutti takaisin vaimonsa luo.Surmatyö tapahtui heinäkuun 6:nnen ja 7:nnen päivän välisenä yönä. Samalla viikolla syytetty oli käynyt keskustelemassa uhrin kanssa aamuyöllä, ja ennen käyntiä hän oli lähettänyt miehelle runsaasti katkeria tekstiviestejä.Syyttäjän arvion mukaan naisen mielentila oli järkkynyt jo aiemmin henkilökohtaisten tapahtumien takia, ja miehen torjunta oli vaikuttanut häneen voimakkaasti.Kuolinsyytutkinnassa ilmeni, että uhri on kuollut tukehduttamalla.Syyttäjän mukaan uhria on painettu voimakkaasti pään ja ylävartalon alueelta, mahdollisesti sängyn patjaa tai tyynyä vasten.Syytetty on kookas nainen, pituudeltaan lähes 180 senttimetriä, joten syyttäjän mukaan uhrilla ei ollut mitään mahdollisuuksia pärjätä itseään huomattavasti suuremmalle naiselle.Suurperheen äiti kohtaa nyt tapposyytteet, joista vähimmäisrangastus on kahdeksan vuotta ehdotonta vankeutta. Lisäksi uhrin miehelle ja tyttärelle vaaditaan korvauksia kärsimyksestä yhteensä 25 000 sekä muiden kulujen korvauksia.Asian käsittely alkoi tänään, ja jatkuu torstaina ja perjantaina.