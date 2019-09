Syyte: 47-vuotias nainen lauloi karaokea surmattuaan rakastajansa vaimon Laihialla – Nike-lenkkarin jälki johti jäljille

Kotimaa

Syyte: 47-vuotias nainen lauloi karaokea surmattuaan rakastajansa vaimon Laihialla – Nike-lenkkarin jälki joht

Viime heinäkuussa Laihialla tapahtunutta surmatyötä käsitellään paraikaa Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa.Syytettynä on 47-vuotias laihialaisnainen, jonka epäillään tappaneen 60-vuotiaan laihialaisnaisen tukehduttamalla.Syytetty saapui käräjäoikeuden istuntoon kasvot mustan huivin peittäminä. Hän kiistää edelleen teon.Syyttäjä kuvaili istunnon alussa, että syytetyllä ja uhrin aviomiehellä oli ollut vuodesta 2015 saakka suhde. Mies oli viettänyt aikaa ja öitä syytetyn luona, mutta asunut silti kotona.Syyttäjän esityksen mukaan syytetty ja surmattu nainen olisivat keskustelleet tilanteesta useita kertoja ennen surmayötä. Puolustuksen kertomus tukee tätä tilannekuvausta.Kuitenkin heinäkuun kuudentena päivänä syytetty on pyöräillyt uhrin asunnolle, mistä on myös silminnäkijän havainto. Siellä hän on syyttäjän mukaan päässyt yllättämään sängyssä maanneen talon emännän, jolla oli hieman huono kuulo ja joka oli ennen nukkumaanmenoaan nauttinut alkoholia.Tämän jälkeen epäillyn väitetään painaneen uhria voimakkaasti pään ja yläselän alueelta siten, että tämä ei ole pystynyt hengittämään. Uhri on kuollut kuolinsyytutkimuksen perusteella todennäköisesti kello 23 ja 24 välillä.Syytetty nähtiin tekoyönä Laihian paikallisessa ravintola Doriksessa, jossa hän muun muassa lauloi karaokea. Sitä ennen hän oli ehtinyt käydä kotonaan vaihtamassa vaatteita ja kenkiä.Kengät olivat tärkeät, koska tekopaikan pihalta löytyi Nike Air Zoom Pegasus -lenkkitossujen jälki. Samanlaiset löytyivät syytetyn kotoa poliisitutkinnassa.Syytetty oli tehnyt ravintolassa tiettäväksi, että kaikki huomaavat hänen saapuneen paikalle. Hänestä on silminäkijähavaintoja ravintolasta.Tutkinnassa oli tullut ilmi myös, että uhrin silmälaseihin oli tarttunut kahteen eri paikkaan syytetyn naisen pitkä, tumma hius.Dna-tutkimuksissa hiukset osoittautuivat epäillyn hiuksiksi.Samoin uhrin oikean käden sormenkynsien alta löytyi ihoa, jonka dna vastasi syytetyn dna:ta.Syytetty oli syyttäjän mukaan kiirehtinyt selittämään läheisilleen jo ennen hiusten ja ihon löytymistä, miksi tällaisia löytöjä voisi uhrista löytyä.Asian käsittely jatkuu todistajien kuulemisella.