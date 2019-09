Kotimaa

Laihian epäilty intohimotappo käräjillä: Kolmiodraama päättyi kuolemaan – syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta

Käsittely jatkuu torstaina ja perjantaina.Syytettynä on 47-vuotias laihialainen nainen.Jos nainen tuomitaan taposta syyntakeisena, vähimmäisrangastus on kahdeksan vuotta ehdotonta vankeutta. Syyttäjän rangaistusvaatimus selviää käräjäoikeudessa.Taposta oli aiemmin epäiltynä myös kaksi miestä, joista toinen oli 60-vuotiaan uhrin aviomies. Toinen mies oli poliisin tutkimusten mukaan talossa tekohetkellä sattumalta, vaikkakin heräsi kuolleen naisen kanssa samasta sängystä.Tapaus on aiheuttanut kohua tekotapansa vuoksi. Kotoaan kuolleena löytyneellä naisella ei ollut kehossaan ulkoisia väkivallan merkkejä, ja siksi tekotavasta juoruiltiin paljon. Ilta-Sanomien tietojen mukaan nainen kuoli tukahduttamalla.Tutkimuksissa on päätelty, että syytetty olisi epäilysten mukaan pitänyt tyynyä uhrin suun edessä, jotta tämä ei pystynyt hengittämään.Teon motiiviksi on epäilty mustasukkaisuutta ja kolmiodraamaa, joka vallitsi syytetyn, uhrin sekä uhrin miehen välillä.Taposta syytetty nainen on kiistänyt teon. Hän on ollut kuulusteluissa yhteistyöhaluinen.Poliisi on kuullut tapauksen tutkinnassa yhteensä 38:aa todistajaa, ja lisäksi se on tehnyt laajan teknisen tutkinnan. Tapausta tutki ensin Pohjanmaan poliisi, ja sitten tutkinta siirtyi keskusrikospoliisille.Ilta-Sanomat seuraa käräjäoikeuden istuntoa paikan päällä.