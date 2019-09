Kotimaa

Sadealue pyyhkii tänään helteet pois – epävakainen sää hallitsee viikkoa

SÄÄ Suomeen leviää sateita lännestä.

Sadealue pyyhkii Suomen yltä helteisen ilmamassan ja sää muuttuu sen jälkeen selvästi viileämmäksi.



Sadealueen etupuolella sää on vielä lämmin. Hellerajan ylittyminen on maan itäpuoliskolla vielä mahdollista.



Tulevan viikon sää on epävakainen, koska Suomen yli liikkuu useita sadealueita.







