Kotimaa

Suomessa noin joka seitsemäs poliisi on nainen – Euroopan neuvosto: naispoliiseja tarvitaan lisää

Juuri nyt

Vainoajille halutaan kovempia tuomioita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomeen tarvitaan lisää naispoliiseja ja poliiseille lisää koulutusta naisiin kohdistuvasta väkivallasta, Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmä sanoo. Ryhmän mukaan myös seksuaalirikoksista langetettavissa rangaistuksissa olisi Suomessa nykyisellään kiristämisen varaa.Suositukset sisältyvät raporttiin, jonka neuvosto on julkistanut siitä, miten Suomi on toimeenpannut naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä koskevan Istanbulin sopimuksen. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 2015, ja Suomen tilannetta arvioitiin sen valossa nyt ensi kertaa.Suomi saa neuvostolta kiitosta muun muassa siitä, että väkivallan uhreille tarjottavia palveluja on lisätty ja esimerkiksi turvakotien rahoitusta on kasvatettu. Raportti listaa kuitenkin myös paljon parannusehdotuksia.Neuvosto kiinnittää huomiota poliisien määrän laskuun Suomessa sekä eritoten naispoliisien vähäiseen määrään. Suomen poliiseista vain 15 prosenttia on naisia, mikä neuvoston vaarantaa naisten oikeuden tulla naispoliisin kuulemaksi seksuaalirikostapauksissa. Myös poliiseille ja esimerkiksi syyttäjille pitäisi raportin mukaan antaa enemmän koulutusta naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä väkivallan uhrien kohtaamisesta.Lisäksi neuvosto suosittaa, että Suomen rikoslaissa raiskausnimike pitäisi muuttaa suostumusperustaiseksi. Silloin raiskaus ei enää edellyttäisi väkivaltaa tai sen uhkaa, vaan rikokseksi voitaisiin katsoa sukupuoliyhteys, joka tapahtuu ilman suostumusta. Neuvosto kiittää Suomea siitä, että asia on jo työn alla: suostumusperusteista lainsäädäntöä valmistellaan parhaillaan osana seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta.Neuvoston mukaan Suomessa seksuaalirikoksista langetettavat rangaistukset ovat ylipäänsä lieviä. Samaten esimerkiksi vainoamisesta pitäisi neuvoston mukaan saada Suomessa raskaampia rangaistuksia.