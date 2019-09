Kotimaa

Helleraja humahti rikki Raumalla – ”Kesää on vielä jäljellä”

Helleraja humahti rikki Raumalla – ”Kesää on vielä jäljellä” Nyt toistetaan : Sunnuntaina sää on laajalti aurinkoinen 1.9. 16:23

Kyseessä on tämän kesän 36. hellepäivä – syyskuun ensimmäisenä päivänä!

Syyskuun alkamisesta huolimatta lämpötila on noussut tänäänkin hellelukemiin ainakin paikoin. Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä, että ennen kolmea iltapäivällä Raumalla mitattiin lämpötilaksi 25,2 astetta.



– Kuukauden nimestä huolimatta kesää on vielä jäjellä, Foreca twiittasi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan helleraja saattaa rikkoutua vielä muutamalla muullakin mittausasemalla, sillä Oulua myöten on mitattu vähintään 22–24 asteen lämpötiloja.



Kyseessä on päättyvän kesän 36. hellepäivä.







