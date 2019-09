Kotimaa

Helsinki-Vantaan-lentoja on käännytetty varakentille

Helsinki-Vantaan-lentoja on käännytetty varakentille

1.9. 7:32

Lentoliikenne Hong Kongista tulossa ollut lento AY100 on kääntynyt varakentälle. Sen piti laskeutua aamulla kello 6 Helsinki-Vantaalle.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyskuun ensimmäinen päivä alkoi hyvin lämpimänä mutta sumuisena monin paikoin Suomessa. Tämä vaikeuttaa lentoliikennettä.



– Joitakin Helsinki-Vantaalle tulossa olleita lentoja on käännytetty sumun vuoksi varakentille sunnuntaiaamuna, Finavian viestinnästä vahvistetaan Ilta-Sanomille.



Ainakin nämä kääntyneet Hong Kongista tulossa ollut lento AY100 on käännytetty varakentälle. Sen piti laskeutua aamulla kello 6 Helsinki-Vantaalle.



Finavian sivuilta selviää, että myös kello 8.30 Helsinki-Vantaalle laskeutuvaksi odotettu lento HO1607, AY3152 Shanghai Pudongista on kääntynyt.