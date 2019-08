Kotimaa

Ensi yönä luvassa Revontulia etelää myöten – katso pilviennuste koko Suomeen

Aurinkotuuli on tavallista voimakkaampaa, minkä vuoksi revontulia voi näkyä yötaivaalla. Sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä on mahdollista havaita revontulia aina eteläistä Suomea myöten.– Vaikka on poutainen sää, yläpilveä on jonkun verran koko maassa. Se voi jonkun verran rakoilla, ja jos ei ole paksulti, niin voi revontuli näkyä läpi, Viljamaa kertoo.Viljamaan mukaan maanantaiyön pimeimpinä tunteina voi pilvisyyden puolesta olla hyvä hetki havaita revontulia.Ilmatieteenlaitos twiittasi iltapäivällä pilviennusteen, jonka perusteella taivas on selkein Lounais-Suomessa, ja myös Imatran suunnalle näyttää puolen yön aikaan syntyvän aukko. Yläpilveä on laajalti keskisessä Suomessa, ja jos se on ohutta, se ei välttämättä estä revontulihavaintoja.– Viikonloppuna maapallolle saapuu Auringon koronan aukosta nopea aurinkotuulen virtaus. Sen nopeuden odotetaan ylittävän 700 km/s, Ilmatieteen laitos kirjoitti verkkosivuillaan.700 kilometrin sekuntivauhtia ”puhaltava” aurinkotuuli aiheuttaa hyvin todennäköisesti heikon magneettisen myrskyn, ja kohtalaisen voimakaskin myrskyn on mahdollinen.