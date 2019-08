Kotimaa

Kuva paljastaa Tallinnan-tunnelin kipukohdan – merenpohjasta löytyi ikävä yllätys

Miten tämä vaikuttaa tunnelin rakentamiseen?





Nopean junan pitäisi kiitää tulevaisuudessa merenpohjan alle kallioperään kaivetussa tunnelissa Helsingin ja Tallinnan välillä noin 85 kilometrin matka.Nyt louhimisen tielle on tullut mahdollisesti uusia hidasteita, sillä merenpohjasta paljastui heikkoa kalliota, joka voi vaikeuttaa Suomenlahden alta Tallinnaan suunnitellun tunnelin rakentamista.Aiheesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006222840.html Geologian tutkimuskeskus GTK ja EGT Virosta tekivät varsinaisen asiantuntijatyön geologisessa alkuselvityksessä.IS kysyi geologisen selvityksen kokoajalta, millaisia tulokset olivat ja mitä ne vaikuttavat rakentamiseen.– Merenpohjan kallioperässä on normaalistikin rakojen systeemi. Uusi löydös näyttää tällaisten rakosysteemien tihentymän merenpohjassa noin puolivälissä kaupunkien välillä, suunnittelupäällikkö Anssi Auvinen https://www.is.fi/haku/?query=anssi+auvinen suunnittelutoimisto A-Insinööreistä kertoo Ilta-Sanomille.– Selvitys on tehty kaikuluotauksella ja akustis-seismisillä mittauksilla. Niiden perusteella ei voida vielä tarkasti sanoa, mikä on tihentymän laajuus, laatu tai vaikkapa vaikutussyvyys. Ne voivat vaikuttaa kallioperän pinnassa tai sitä syvemmällä. Vasta kairauksilla saadaan tarkempaa tietoa siitä, miten löydös vaikuttaa tunnelilta vaadittaviin rakenteisiin, hän kertoo.Auvinen muistuttaa, että alueen kallioperä on suomalaista peruskalliota, joka on raoista ja rakosysteemeistä huolimatta hyvin vakaata.IS kysyi Geologian tutkimuskeskuksesta selvityksistä.– Olemme tehneet selvitystä alueen merenpohjan kallioperästä yhdessä Viron geologian tutkimuskeskuksen (EGT) kanssa. Selvityksistä koostettu yhteenveto antaa arvokasta geologista lisätietoa valittiinpa mikä tahansa esillä olleista linjausvaihtoehdoista, erikoisasiantuntija Mika Räisänen https://www.is.fi/haku/?query=mika+raisanen Geologian tutkimuskeskuksesta (GTK) kertoo Ilta-Sanomille.

Miten asiaa on tutkittu ja mitä tehdään seuraavaksi?

– Tähän mennessä olemme keränneet olemassa olevaa geologista tietoa maalta ja mereltä Suomesta ja Virosta sekä tehneet akustis-seismisiä mittauksia Suomen ja Viron välillä. Näillä mittauksilla olemme saaneet tietoa mm. pohjan pinnan topografiasta, irtomaiden paksuudesta, kallion pinnan asemasta ja hyödyntäneet tätä tietoa tulevien tutkimustarpeiden osoittamiseen, hän sanoo.– Tehdyt tutkimukset antavat vasta alustavan geologisen kuvan. Seuraavassa vaiheessa kannattaa hyödyntää mm. seismistä taittumisluotausta, jonka avulla pääsemme luotettavammin kiinni kallioperän heikkousvyöhykkeiden sijaintiin ja saamme kohdennettua kairaukset oikeisiin kohteisiin. Graniittinen kallio, mihin tunneli rakennetaan, on lujaa. Siihen voidaan rakentaa suomalaisella kalliorakentamisen osaamisella. Rakentamisen aikaiset riskit ovat pienemmät ja kustannukset saadaan paremmin pidettyä kurissa, kun tiedetään myös heikkousvyöhykkeiden paikat.Tallinnan ja Helsingin välisen junatunnelille ehdotetaan maakuntakaavaan linjausta, joka kulkisi Helsinki-Vantaan lentokentälle Helsingin päärautatieaseman kautta. Finest Bay Arean tavoiteena on puolestaan raidelinjaus Espoon kautta.