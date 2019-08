Kotimaa

Kerrostaloasunto tuhoutui tulipalossa Turussa – asukkaita evakuoitiin keskellä yötä

Palo riehui pienessä kaksiossa nelikerroksisen talon toisessa kerroksessa, mutta se saatiin sammutettua. Kukaan ei loukkaantunut.Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Jukka Hännisen mukaan palo on mitä ilmeisimmin syttynyt keittiössä, mutta syttymissyystä ei ole tarkkaa tietoa.Vajaat kymmenen ihmistä evakuoitiin, ja osa heistä tuli itse ulos. Palokunta evakuoi neljä asuntoa.– Savu on levinnyt viereisiin ja yläpuolisiin asuntoihin jonkin verran. Osa asunnoista on tällä hetkellä asumiskelvottomia. Vaativat pidempiaikaisen tuulettamisen ja vähän saneerausta, Hänninen kertoi STT:lle.Sosiaalitoimi selvitti yöllä asukkaiden tarvetta väliaikaiselle majoitukselle.Hälytys palosta Jungmanninkadulla tuli kolmen aikaan yöllä.