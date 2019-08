Kotimaa

Pienen lapsen hengen vienyt järkyttävä onnettomuus hiljensi Hartolan – ”Kyllä se vetää surulliseksi”

sattui perheen kotona, joka sijaitsee tiettävästi omakotitaloalueella lähellä Hartolan keskustaa.Perjantai-iltapäivällä tunnelma Hartolassa oli hiljainen. Niin kunnan keskustaan kuin omakotitaloalueellekaan ei ollut kerääntynyt tavallista enempää ihmisiä. Moni paikallinen oli kuitenkin ehtinyt kuulla onnettomuudesta.Tapahtumat vetivät monet hartolalaiset hiljaiseksi.– Valitettava tapaus. Luin tapahtumasta lehdistä, kertoo iltakävelyllä ollut mies.Mies kertoo, ettei tunne kyseistä perhettä, koska on vasta hiljattain muuttanut paikkakunnalle.– Kyllä se vetää surulliseksi, sanoi puolestaan paikallinen nainen.– Minulla on itsellänikin pieniä lapsia. Tuntuu todella kurjalta, kertoo ruokaostoksille keskustaan saapunut paikallinen mies.Poliisi ei ole kertonut, onnettomuuden tarkempaa syytä.uutisoi aiemmin, että pelastuslaitos oli saanut hälytyksen tapahtumapaikalle aamupäivällä puoli kahdeltatoista. Paikalle oli hälytetty yksi pelastuslaitoksen yksikkö tehtävänimikkeenä “ihmisen pelastaminen puristuksista”.Perheen lapsi menehtyi onnettomuudessaan saamiinsa vammoihin välittömästi.Poliisipartio on ollut paikalla selvittämässä onnettomuutta, mutta asiassa ei epäillä mitään rikosta tapahtuneen. Poliisi oli otsikoinut tiedotteen, jossa kertoi onnettomuudesta, otsikolla “järkyttävä onnettomuus”.Moni IS:n haastattelema paikallinen kertoo ajatustensa olevan perheen luona. Erään Hartolassa työskentelevän naisen tietämän mukaan muistotilaisuutta ei ole vielä järjestetty.– Vielä en ole kuullut mitään muistotilaisuudesta, mutta varmaan sellainen järjestetään, ehkä jo huomenna, nainen sanoo.Hän kertoo kuulleensa surullisesta onnettomuudesta tuttavaltaan.Hartola on Päijät-Hämeessä sijaitseva kunta, jossa asuu vajaat 2 800 ihmistä.