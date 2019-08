Kotimaa

Saksassa karannut supervaarallinen monokkelikobra saatiin kiinni









Omistajaltaan Saksassa karannut supervaarallinen monokkelikobra on saatu kiinni. Yli metrin mittainen myrkkykäärme otettiin kiinni perjantaina samassa Hernenkaupungissa, missä se oli pääsyt omille teilleen.Käärme löytyi kerrostalon kellarikerroksessa, kertoo saksalainen WAZ.Kobra ehti olla vapaalla jalalla tai pikemminkin hännällä viisi päivää.Monokkelikobran purema voi tappaa tunnissa. Käärmeen karattua paikallisia asukkaita kehotettiin pitämään ikkunat säpissä ja välttämään pitkässä ruohossa kulkemista. Neljä rakennuksen 30 asukasta evakuoitiin.Nyt asukkaat saavat palata koteihinsa, jotka saattavat tosin olla hieman sotkuisia.Viranomaiset nimittäin ottivat järeät keinot kobran etsimiseen ja levittivät asuntoihin jauhoja ja teippiä kobran jäljittämiseksi.Monokkelikobran omistajalta on takavarikoitu parisenkymmentä muuta käärmettä. Niiden kohtalosta päätetään sen jälkeen, kun käärmeasiantuntija on nähnyt ne.