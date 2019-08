Kotimaa

Sarjavaras vangittiin Kajaanissa – anastanut kolmessa kuukaudessa lonkeroa ja tupakkaa yli 7 000 euron edestä

Kainuun käräjäoikeus vangitsi perjantaina poliisin esityksestä kajaanilaisen 32-vuotiaan miehen, jonka epäillään syyllistyneen 12. toukokuuta alkaen yhteensä 115 kauppaliikkeeseen kohdistuneeseen anastukseen.Tekoja on ollut lähes päivittäin, jopa neljä saman päivän aikana. Sama kauppaliike on ollut kohteena yli 50 kertaa.Anastusten kohteina ovat olleet lähinnä lonkero ja savukkeet. Vaikka yksittäisten tekojen omaisuusvahingot ovat pienehköjä, yleensä muutamasta eurosta reiluun sataan euroon, anastetun omaisuuden kokonaisarvo on yli 7 000 euroa.Lisäksi kaupoille on aiheutunut kustannuksia asioihin liittyvästä selvittelytyöstä.Käräjäoikeus katsoi poliisin ja syyttäjän tavoin, että kyseessä oleviin rikoksien toteuttamiseen liittyy paheksuttavuutta lisääviä piirteitä. Tekoja ei käräjäoikeuden mukaan voi pitää kokonaisuutena arvosteltuna vähäisinä omaisuusrikoksina, joten rikosnimikkeet eivät ole näpistyksiä vaan varkauksia.Epäilty oli poliisin mukaan muun muassa etukäteen valinnut kohteet ja anastetun omaisuuden sekä varustautunut anastetun omaisuuden kuljettamiseen tarkoitetuilla repulla ja kasseilla.Syytteen nostamisen takaraja on 11. lokakuuta. Epäillyllä on oikeus saattaa vangitseminen uudelleenkäsiteltäväksi aikaisintaan kahden viikon kuluttua.Nyt vangitun miehen epäillään syyllistyneen kuluvan vuoden aikana yli kahteen sataan rikokseen, jotka ovat pääasiassa vastaavia kauppaliikkeisiin kohdistuneita anastusrikoksia.Hänet tuomittiin 10. toukokuuta Kainuun käräjäoikeudessa vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen yli 80 rikoksesta. Nyt käsiteltävänä oleva uusi rikossarja alkoi jo pari päivää annetun tuomion jälkeen.Hänet on tuomittu viime vuonna viisi eri kertaa suurelta osin vastaavista omaisuusrikoksista.