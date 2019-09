Kotimaa

Vaarallinen potilas johdatti pienen uhrinsa joen penkereelle ja teki hirmuteon, joka järkytti koko Suomea

Nainen oli yrittänyt tappaa jo alaikäisenä ja häntä pidettiin vaarallisena ympäristölleen. Siitä huolimatta hän oli avo-osastolla.





Nimismies oli estänyt keskioluen myynnin Nikkilän baarista mielisairaalan potilaille, mutta ympäristön kaupoista olutta sai vapaasti.

Pojan äiti ei vaatinut nuorelle naispotilaalle rangaistusta eikä häneltä korvauksia, koska piti naista sairaana. Äidin mukaan vika oli yhteiskunnan.

Isän mukaan Nikkilän sairaalan olisi pitänyt pitää naista suljetulla osastolla, koska tämä oli syyllistynyt tapon yritykseen aiemminkin.





