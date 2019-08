Kotimaa

Tuulasta tuli viikko sitten yhtäkkiä miljonääri – paljastaa nyt, miten elämä muuttui sen jälkeen

Aina on pitänyt penniä venyttää, niin nyt on tottumista siihen, ettei enää tarvitse.





Viimeistään kun uusi auto tulee pihaan, muut huomaavat.





Olen yksinäinen. Mutta onhan sitä toisaalta vanhuksia ja seurakunta, joiden parissa voisi tehdä vapaaehtoistyötä.