Kotimaa

Poliisi: Kerrostalon rappukäytävästä löytyi amfetamiinia jopa yli puolen miljoonan euron arvosta

Poliisi: Kerrostalon rappukäytävästä löytyi amfetamiinia jopa yli puolen miljoonan euron arvosta 30.8. 10:44

Poliisi on kuulustellut epäiltyinä neljää porilaista miestä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa porilaisen kerrostalon rappukäytävästä löytyi huumeita täynnä ollut kassi.



Esitutkinnassa on selvinnyt, että kassissa oli lähes yhdeksän kiloa korkeapitoista amfetamiinia. Poliisin mukaan huumeiden katukauppa-arvo olisi ollut jopa yli puoli miljoonaa euroa.



Kassi löytyi rappukäytävästä jo helmikuussa. Toukokuussa poliisi pyysi yleisöltä vihjeitä laukusta.



Esitutkinnan aikana poliisi on kuulustellut epäiltyinä neljää porilaista miestä, joista kaksi vangittiin. Toinen heistä on edelleen vangittuna. Häntä epäillään törkeän huumausainerikoksen lisäksi myös muista rikoksista. Poliisin mukaan miehen hallusta löytyi kotietsinnässä muun muassa varastetuksi ilmoitettu ampuma-ase.