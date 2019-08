Kotimaa

Isäpuolensa murhannut mies pääsee vapauteen

Isäpuolensa 20-vuotiaana murhannut mies pääsee vapaaksi elinkautisesta vankeudesta. Helsingin hovioikeus päätti vapauttamisesta perjantaina.Vapauttamispäiväksi hovioikeus määräsi 31. elokuuta 2020. Tuolloin miehelle on kertynyt vankilassaoloaikaa noin kymmenen vuotta ja kolme kuukautta.Tavallisesti elinkautisen vähimmäiskesto on kaksitoista vuotta. Alle 21-vuotiaana rikoksensa tehnyt voidaan kuitenkin laskea vapaaksi jo kymmenen vuoden jälkeen.Nuoren miehen vankilaan vienyt rikos tapahtui yksityisasunnossa Helsingin Kontulassa helmikuussa 2010. Nuorukainen oli tuolloin 20-vuotias. Hän pahoinpiteli kaverinsa kanssa kuoliaaksi isäpuolensa, 45-vuotiaan miehen.Tuomio tuli murhan lisäksi hautarauhan rikkomisesta, sillä tekijät kuljettivat ruumiin metsään Nurmijärvelle ja hautasivat sen. Ruumis löytyi vasta kuukausien kuluttua.Hovioikeus toteaa päätöksessään, että vapauttamista puolsivat miehen rangaistusajan suunnitelman onnistuminen ja käytöksen moitteettomuus vankila-aikana. Hän on vankilassa käynyt lukion, kirjoittanut ylioppilaaksi ja aloittanut opiskelun ammattikorkeakoulussa. Hänellä on vakituinen työpaikka, joten hän pystyy vapauduttuaan huolehtimaan toimeentulostaan.