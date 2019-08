Kimppapeli synnytti miljonäärejä Siilinjärvellä – professori paljastaa kannattaako eurojackpotissa lyödä hynttyyt yhteen

Kotimaa

Kimppapeli synnytti miljonäärejä Siilinjärvellä – professori paljastaa kannattaako eurojackpotissa lyödä hyntt

Siilinjärven ennätyksellinen 92 miljoonan euron eurojackpot-jättipotti jakautui 50 onnekkaalle, jotka pelasivat kimppapeliä paikallisessa K-Supermarketissa. Professorin mukaan kimppapeli kannattaa.Kauppias Jyrki Huttunen https://www.is.fi/haku/?query=jyrki+huttunen keräsi listaan 50 pelaajan nimet ja 10 euron osallistumismaksut ja pelasi yhden 500 euron pelin. Eurojackpot-rivi maksaa kaksi euroa, eli kimppapelissä siilinjärveläisillä oli hallussa 250 riviä, mikäli mukaan ei oltu valittu oheispelejä Jokeria tai Lomatonnia.Erilaisia rivejä Eurojackpotissa on 95 344 200, ja näistä vain yksi voittaa.

Tarkoittaako se sitä, että voittotodennäköisyys kasvoi kimppapelaamalla 250-kertaiseksi, professori Tuomas Hytönenhttps://www.is.fi/haku/?query=tuomas+hytonen?

Ja sama logiikka toistuu, jos ostaa itse kaksi riviä yhden sijaan?

– Kyllä se näin yksinkertaisesti on, vakuuttaa Helsingin yliopiston matematiikan professori ja matematiikan ja tilastotieteen laitoksen osastonjohtaja.– Kyllä. Se menee ihan näin yksinkertaisesti, mitä useamman rivin ostaa, sitä suurempi todennäköisyys on ihan lineaarisesti. Jos ostaa kaksi, niin kaksinkertaistuu, jos kolme, niin kolminkertaistuu.

– Jos ajatellaan, että suurin osa meistä olisi siihen miljoonaan ihan tyytyväinen. 50 miljoonaa ei välttämättä tee 50 kertaa onnellisemmaksi, siinä mielessä kannattaa. Joku voi tietysti miettiä, että pahus sentään, olisin voinut pitää koko potin itse ja nytjoudun jakamaan.– Voiton määrään se ei vaikuta, että pelaako itse yhden rivin vai pelaako 50 kaveria yhden rivin ja jakaa voitot. Mutta yhteistoiminnalla todennäköisyys, että voittaa yhtään mitään, on suurempi.Spekuloinnissa ei oteta verotusta huomioon: jos jakaa lottopotistaan muille, täytyy maksaa lahjavero.

Voiko tätä verrata riskin hajoittamiseen rahastosijoittamisessa verrattuna osakkeen ostoon?

