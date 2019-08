Helsingin liikenne tänään mullin mallin arvovieraiden takia – poliisi kertoo, mitkä alueet ruuhkautuvat erityisen pahoin

Kotimaa

Helsingin liikenne tänään mullin mallin arvovieraiden takia – poliisi kertoo, mitkä alueet ruuhkautuvat erityi

Myös joukkoliikenteelle sekä kevyelle liikenteelle haittaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä tänään ja huomenna järjestettävät EU-ministerikokoukset aiheuttavat rajoituksia liikenteeseen. Poliisin mukaan merkittävimpiä liikennehaittoja voi odottaa tänään iltapäivällä.Ministerien siirtyminen hotelleista kokouspaikkana toimivalle Finlandia-talolle aiheuttaa aamun aikana häiriöitä Helsingin keskustan liikenteessä noin kello 8.30 asti. Lisäksi tänään on odotettavissa liikennekatkoksia Finlandia-talon ja Helsinki-Vantaan lentokentän välillä kumpaankin suuntaan noin kello 10–24.Huomenna vieraiden poistuminen aiheuttaa merkittäviä liikennevaikutuksia Finlandia-talon ja Helsinki-Vantaan välille noin kello 12–19, poliisi kertoo.– Erityisesti ruuhkautuvat Helsingin keskusta kello 7.30–8.30 sekä väylät lentokentältä keskustaan kello 11–16 ja keskustasta lentokentälle klo 15–19, Helsingin poliisilaitoksen twiitissä todetaan.Helsingin seudun liikenne (HSL) suosittelee käyttämään ruuhka-aikoina mahdollisuuksien mukaan lähijunaa, metroa sekä poikittaisia bussilinjoja. HSL:n mukaan on hyvä myös varata ylimääräistä aikaa matkustamiseen.Pyöräliikennettä tai jalankulkua ei sallita Finlandia-talon ympäristössä, vaan alue on kokonaan eristetty. Töölönlahden ympäri pääsee kuitenkin kiertämään aivan rantaa pitkin, poliisi kertoo.Perjantaihin asti rajoitetaan myös ilmailua Finlandia-talon ympäristössä, poliisi muistuttaa.