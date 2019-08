Kotimaa

Kuu vaihtuu helteisessä säässä

Aamulla esiintyy paikoin sumua.Illalla sekä perjantaiyönä maan länsiosaan saapuu sateita lounaasta, paikoin voi myös ukkostaa. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi.Päivälämpötila on 23 - 26 astetta, Pohjois-Lapissa hieman alempi.Perjantaina sadealue liikkuu Suomen yli itään. Aamulla sataa maan länsiosassa, iltapäivällä ja illalla maan itä- ja pohjoisosassa. Lännessä sää jälleen poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi.Päivälämpötila on 20 – 25 astetta, sateisilla alueilla sekä Lapissa hieman alle 20 astetta.Lauantaina sää on poutaista ja etenkin maan eteläosassa aurinkoista, muualla maassa pilvisyys vaihtelee. Pohjois-Lapin yli itään liikkuu sateita.Päivälämpötila on 20 – 24 astetta, Lapissa 15 - 20 astetta.