Käräjäoikeus päättää Porvoon poliisi­ampumisesta epäiltyjen vangitsemisesta iltapäivällä

Kahta poliisia ammuttiin sunnuntain vastaisena yönä

Toisella epäillyistä miehistä on sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuus. Toinen on Ruotsin kansalainen. STT:n tietojen mukaan 30- ja 25-vuotiaat miehet ovat veljeksiä.Vangitsemiskäsittelyt pidetään Vantaalla iltapäivällä. Ensin käsitellään nuoremman ja sen jälkeen vanhemman veljeksen vangitsemista.Kahta tavanomaiseen omaisuusrikokseen liittyyvälle tehtävälle mennyttä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisia ammuttiin sunnuntain vastaisena yönä Porvoon Ölstensin pienteollisuus- ja yritysalueella.Kaksi miestä avasi tulen kahta poliisia vastaan. Haavoittuneista poliiseista nuorempi pääsi sairaalasta sunnuntaina ja vanhempi poliisi oli yhä keskiviikkona sairaalassa. Poliisi ei ainakaan tämänhetkisten tietojen mukaan käyttänyt asetta tilanteessa.Poliisi otti ampumisista epäillyt miehet kiinni rajun takaa-ajon jälkeen sunnuntai-iltana Ikaalisissa Tampereen lähistöllä. Epäillyt pakenivat poliisia ja ampuivat poliisin ajoneuvoja kohti. Kukaan ei loukkaantunut noin puoli tuntia kestäneen takaa-ajon aikana.Kiinniotetut kaksi miestä ovat poliisin mukaan ainoita epäiltyjä tällä hetkellä.Tapausta tutkiva keskusrikospoliisi on tehnyt päivittäistä yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa tapauksen tutkinnassa. Epäillyt ovat olleet poliisin kiinnostuksen kohteina Ruotsissa, mutta Suomen poliisilla ei ole ollut tiedossa mitään merkittävää heistä aiemmin.