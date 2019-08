Tällä salilla Porvoon ampumisista epäilty kävi – treenasi takavuosina poliisien kanssa: ”Hänestä olisi voinut tulla loistava vapaaottelija”

Kotimaa

Tukholman tiiviisti rakennettujen kaupunginosien läpi Brommaan, saa alueesta jopa tehdasaluemaisen vaikutelman. Vilkkaan ja leveän kadun varrella erottaa jo kaukaa määränpään: ulkoa suurikokoisen laatikon mallinen Nexus STHML -itsepuolustuskoulu tuo mieleen hieman outlet-kaupan. Heti sisään astuessa tuntee, kuinka vastaan iskee painostava, hellepäivän lämmittävä ja hien hajustama ilma. Samaan aikaan tulee kuitenkin välittömän tervetullut olo.– Kuin yhtä perhettä, missä huonoa käytöstä ei sallita, kuvailee vastaanotossa työskentelevä Silvia https://www.is.fi/haku/?query=silvia treenipaikan ilmapiiriä.Suuressa salissa harjoitellaan parhaillaan brasilialaista jujutsua ja nyrkkeilyä. Pian alkavat vapaaotteluharjoitukset. Niissä kävi aikanaan myös toinen Porvoossa kahden poliisin murhan yrityksestä epäilty mies. 30-vuotias Suomen ja Ruotsin kansalainen avasi sunnuntain vastaisena yönä 25-vuotiaan veljensä kanssa tulen kohti kahta poliisia, eikä teon motiivi ole vieläkään tiedossa.brommalaisella treenisalilla hän kuitenkin naureskeli ja treenasi vielä 2010-luvun alussa.– Saan kylmiä väreitä, Silvia sanoo ja näyttää kättään.Hän ei ole ikinä tavannut epäiltyä miestä, mutta meni välittömästi uutisen kuullessaan katsomaan Facebookista, onko heillä yhteisiä tuttuja. Niitähän löytyi.– Olen kuullut, että hän oli todella suloinen tyyppi. Mitä ihmettä hänelle on oikein tapahtunut tässä välissä, nainen pohtii painokkaasti.– Täällä ei hyväksytä laitonta touhua ollenkaan. Yksi jäsenemme oli katutappelussa, ja hän lensi heti ulos treenisalilta.Itsepuolustuskoulun omistaja pistäytyy valmentamisen välissä vastaanotossa. Hänen ilmeensä synkkenee, kun puheenaihe paljastuu.– Tapasin hänet muutamia kertoja. Hänestä olisi voinut tulla loistava vapaaottelija, mutta hänellä oli aina jotain.

