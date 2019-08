Suora lähetys klo 16.45: Kustaanmiekka hakee vertaistaan maailmalla – näin Silja Serenade ja Viking Gabriella selviävät ainutlaatuisesta salmesta

Kotimaa

Suora lähetys klo 16.45: Kustaanmiekka hakee vertaistaan maailmalla – näin Silja Serenade ja Viking Gabriella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kustaanmiekan salmi Suomenlinnan ja Vallisaaren välillä on paitsi Suomen rannikon hankalin paikka, myös kansainvälisesti harvinaislaatuinen ellei ainutlaatuinen.Paitsi että väylä on hyvin kapea, se tekee vielä S-mutkan. Siksi yksikään iso risteilijä ei kulje sen läpi ilman kokeneen luotsin ohjausta.Onnettomuuksiakin salmessa on tapahtunut. Viime vuosikymmenten vakavin vaaratilanne oli M/S Tallinkin pohjakosketus huhtikuussa 1995.Sumuinen sää ja muu liikenne johtivat Tallinkin poikkeukselliselle reitille. Kapeassa salmessa Tallink törmäsi oikea kylki edellä äkkijyrkkään penkereeseen.Alukseen tuli vuoto ja sisään tulvi vettä. Koko laiva evakuoitiin.ISTV:n suorassa lähetyksessä seuraamme, kuinka Silja Serenade ja Viking Gabriellan tänään käy. Lähetys alkaa noin kello 16.45.