Henkilöauto ajautui ulos tieltä Liperissä – yksi menehtynyt

Yksi henkilö on kuollut ulosajossa Liperissä, Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan Liperin Ylämyllyntiellä on tapahtunut henkilöauton ulosajo, jossa on menehtynyt yksi henkilö.



Pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta ohikulkijan ilmoituksesta, joka tuli noin kello yksi yöllä. Paikalle hälytettiin useita poliisin ja pelastuslaitoksen partioita.



Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksen mukaan poliisipartiot selvittävät yhä tilannetta paikan päällä.



Poliisin mukaan ajoneuvo on ajautunut ulos tieltä ja osunut puuhun. Auton ulkopuolelta on löytynyt menehtynyt ihminen.