Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Aseistetut partasuut soijapellossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin ei yleensä kannata kertoa rosvoille, mitä kaikkea poliisi tietää, mutta se ei herroja hidastanut.

https://tekniikanmaailma.fi/