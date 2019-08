Kotimaa

Mitä tapahtuu kauppojen ja kioskien kimppa­kupongeille, jotka eivät käy kaupaksi? Skenaarioita on kaksi





Siilinjärvelle putosi viikonloppuna todellinen jymy-yllätys, kun selvisi, että Eurojackpotin 92 miljoonan euron päävoitto napsahti 21 000 asukkaan pikkuiseen savolaiskuntaan. Voitokas peli pelattiin paikallisessa K-Supermarket Herkkupadassa.Kyseessä oli lottopelin niin kutsuttu kimppapeli, jonka kauppias oli pistänyt pystyyn. Kimppapelin myötä peräti viidestäkymmenestä siilinjärveläisestä tuli kertaheitolla miljonäärejä. Jokaiselle on luvassa noin 1,8 miljoonaa euroa.Kauppias oli tehnyt kimppapelin siten, että hän pelasi Veikkauksen päätteellä vain yhden pelin ja keräsi sitten peliin osallistuvien 50 pelaajan nimet listaan. Heistä kukin maksoi osallistumismaksun.Ruokakauppiaat ja kioskinpitäjät voivat myydä Veikkauksen pelejä niin kutsuttuina kimppapeleinä. Se tarkoittaa yleensä sitä, että kalliimpi järjestelmäpeli jaetaan useaan osaan, jotta peliin pääsee osallistumaan halvemmalla hinnalla.Usein kaupoissa näkee myynnissä kimppalappuja, jotka on jaettu jo valmiiksi esimerkiksi viiteen tai kymmeneen tositteeseen.Mitä miljoonavoitolle olisi käynyt, jos osa kimppapelin osuuksista olisi jäänyt myymättä?Keskon palvelujohtaja Petri Toivonen https://www.is.fi/haku/?query=petri+toivonen kertoo puhelimitse, että jättipotin osuessa kimppaporukan kohdalle skenaarioita on oikeastaan kaksi.– Tässä Siilinjärven tapauksessa se olisi mennyt niin, että jos osa osuuksista olisi jäänyt myymättä, niin se olisi vain nostanut jokaisen osallistuneen pelaajan omaa voitto-osuutta. 92 miljoonaa olisi jaettu viidenkymmenen sijaan pienemmälle porukalle, Toivonen sanoo.K-Supermarket Herkkupadan kauppias Jyrki Huttunen https://www.is.fi/haku/?query=jyrki+huttunen kertoi jo aiemmin https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006215393.html IS:lle, että kaikki 50 kimppaosuutta oli myyty etukäteen, eikä hän itse ollut yksi onnekkaista. Voittotositteita oli vain yksi. Se kuljetettiin pankkiin turvaan odottamaan jatkotoimenpiteitä.Tilanne olisi toisenlainen, jos kauppias olisi päättänyt jakaa pelikupongin suoraan useaan osaan Veikkauksen päätteellä. Kaupoissa näkeekin usein myynnissä tällaisia viiden, kymmenen tai vaikka kahdenkymmenen osan kimppakuponkeja, jotka on jo jaettu useampaan tositteeseen.– Jos kyseessä on porukka, joka on jaettu useaan osaan suoraan Veikkauksen koneella, niin silloin myymättömät laput jäävät kauppiaan tappioksi.

Entä jos porukan kohdalle osuisi todellinen jättivoitto?

– Keskolle rahat eivät ainakaan menisi. Silloin voitto päätyisi sen kauppiaan kauppayritykselle. Kauppias on se, jolla on sopimus myynnistä Veikkauksen kanssa, Toivonen sanoo.